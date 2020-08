“Siempre te he tratado como un papá”: DJ Méndez se emociona al saludar a importante persona en su vida

View this post on Instagram

Puedes revisar mi insta…siempre te he tratado como un PAPA!! Creo que aparte de decirte que te AMO!!…. Quiero que todos se enteren QUE ERES UN AMIGO, UNA PERSONA QUE SIEMPRE PIENSA EN LOS DEMAS,ERES UN PERSONA PREOCUPADA POR LOS TUYOS!! UN HIJO EJEMPLAR!!! ERES EL MEJOR HERMANO!!! GRACIAS POR ACOMPAÑARME CUANDO ME DEJARON VOTADO CUANDO ME LAS QUIZE JUGAR POR MI MUSICA…FUISTE CONMIGO MANEJANDO 3 HORAS PARA QUE PUDIERA COMPETIR POR UN CONTRATO DISCOGRÁFICO Y SALIMOS SEGUNDOS!!! JAJAJAJAJAJJAJ….EL RESTO ES HISTORIA!!!! CREO QUE TODOS ME ENVIDIARIAN SI TE CONOCIERAN YA QUE NO ERES SU HERMANO…ERES EL MIO!! 50 PUTOS AÑOS HERMANO!!! VAMOS POR 50 MAS!!! TE AMO!! Y PASALA INCREÍBLE EN TU DIA!! A LA DISTANCIA TE DESEO EL MEJOR CUMPLEAÑOS DE TODOS!! NOS VEMOS PRONTO PARA ESE ABRAZO!!!❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ PD: PARA EL QUE NO SABE QUIEN ES..ES MI HERMANO MAYOR DE SANGRE! Y SE LLAMO MARCO @marco.chol0 #carnales #felizcumple #tuhermano