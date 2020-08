Crudo relato de Carlos Pinto afectó a Monserrat Álvarez en “Contigo en la Mañana”: “Qué horrible”

Continúa el debate respecto al asesinato de Ámbar Cornejo, el cual ha sido tocado por los matinales como en “Contigo en la Mañana“, donde invitaron a Carlos Pinto, que se refirió a un caso similar ocurrido en Talcahuano.

El periodista recordó el caso protagonizado por Juan Zenón Soto, quien secuestró, violó y asesinó a Elena Yáñez Roa, una niña de tan solo 5 años, en junio de 1996.

De acuerdo al rostro de “Mea Culpa“, Zenón también estuvo en la cárcel antes de cometer este crimen, igual que el principal sospechoso de la muerte de Ámbar Cornejo.

“Recibió, en primera instancia, una condena a muerte, la que fue conmutada luego por una larga condena”, sostuvo el comunicador.

“Y Juan Zenón es dejado en libertad. Cuando lo conocí y hablé con él, y sabía que era un pedófilo (…) le digo, ‘tú has violado a una pequeña, me imagino que cuando salgas vas a hacer lo mismo’. Y me dice, ‘yo creo que sí‘”, añadió.

Pinto continuó recordando la conversación que tuvo con Zenón: “Yo le digo, ‘tú podrías salir en libertad de pronto’. ‘Eso espero’, me dijo. Me vine con un nudo en la garganta, y comenté por todos lados ‘cómo va a salir este tipo’. Pues bien, salió en libertad. En un fin de semana, violó a una pequeña de 5 años”, sostuvo.

Mientras Carlos Pinto relataba este hecho, la animadora Monserrat Álvarez se mostró notoriamente afectada. “Qué horror, Carlos. Qué horrible“, fue lo que soltó tras tomarse la cabeza y bajar la mirada por largos segundos.