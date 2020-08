Las férreas críticas que recibió Diana Bolocco por su postura sobre “Caso Nano Calderón” en “Mucho Gusto”

El pasado martes se dio a conocer un lamentable hecho, donde “Nano” Calderón atacó con un arma blanca a su padre, el abogado Hernán Calderón, dejándolo con heridas de gravedad en sus manos y antebrazo, para luego darse a la fuga.

Este tema fue tocado por “Mucho Gusto”, donde Diana Bolocco y Simón Oliveros trataron el tema, exponiendo lo ocurrido con antecedentes del Fiscal a cargo y Carabineros.

En este relato Diana Bolocco, tan como comentamos en horas de la mañana, se mostró muy sensible en el tema. “Es bueno aquí aclarar una declaración editorial. Nosotros vamos con este tema que es profundamente doloroso, que es muy difícil de tocar, una noticia que no nos gustaría dar, ni menos a esta hora de la mañana. Pero es noticia, hay denuncias, hay hechos, no estamos especulando”, señaló.

“Respecto a qué decir sobre un hecho como esto es difícil, creo que es un hecho muy doloroso, me pongo en los zapatos de su papá, de su mamá, de su hermana y me imagino que no lo debe estar pasando nada de bien. No sé qué se puede comentar de un caso así, me parece brutal“, sostuvo la conductora.

Esta postura contrastó con la de Simón Oliveros, quien expresó que situaciones como esta ocurren en otros lugares, pero esta en particular toma un carácter especial debido a sus protagonistas. “Muchas preguntas se hacen de por qué este caso sí y otros no, otros que en el silencio ocurren en otras comunas y que no se cubren. Básicamente por la naturaleza de la familia que ha estado en la exposición pública, uno ha podido ver crecer a Nano Calderón”, expresó el conductor.

A pesar de esto, Diana mantuvo su tono: “Yo insisto en que siempre cuando hablamos de un conflicto familiar, de pareja, entre padres e hijos, duele, porque en la familia uno pretende tener refugio (…) uno ve las fotos y piensa en qué momento se llegó ahí, y piensa en qué fallamos como papás, fallamos todos”.

“Solo mandar energía positiva, me empieza a doler la guata, pienso en esa mamá”, agregó Bolocco, siendo interrumpida por Oliveros: “Uno piensa en eso, entiendo la postura de Diana como madre, pero acá tenemos un hecho noticioso grave que no hay que minimizar. No lo hago por polemizar Diana, pero insisto que esto es grave, hablamos de violencia intrafamiliar. Esto lo ponemos porque ocurre en muchos hogares de Chile”.

La actitud de Bolocco no pasó nada desapercibida en las redes sociales, donde los internautas arremetieron contra la animadora por su postura frente al hecho. “Si fuera una persona ajena a la farándula, ¿también reaccionaría así? ¿también sentiría eso en la ‘guata’? Por ese sueldo sea más profesional, trata a sacar a Simón del tema“, escribió un televidente.

Aquí puedes ver parte de las reacciones:

Muy fea la posición de Diana. Mejor hubiera sido abstenerse de opinar para no quemarse con Raquel.#MuchoGustoMega — Carito 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 Catrillanca (@Caroexpress) August 12, 2020

#MuchoGustoMega #Diana si fuera una persona ajena a la farandula, un futbolista, una modelo, una persona como uno..también reaccionaría así? tambien sentiría eso en la “guata”.. por ese sueldo sea más profesional, trata de sacar a Simón del tema. La producción no aprendió nada.. — #pasoapaso??😷 (@ebarrient) August 12, 2020

El conductor hablando de que es un acto delictivo y de hecho está prófugo muy claro respecto a lo que significa y la @diana_bolocco casi llorando por sus amigos para que nadie los toque y trata de desviar la conversación #MuchoGustoMega — Irene Telias Hasson (@IreneTelias) August 12, 2020

¿Por qué cuando hablan de un NN lo condenan, lo tachan de delincuente , pero cuando es un “cuico” como Hernán Calderón hijo Diana tiene un tono lastimero, compasivo, empático? #MuchoGustoMega — María José Rojas (@La_Jose25) August 12, 2020

Que onda la Diana minimizado lo que hizo el tipo, que bueno que Simón es más cuerdo #NanoCalderón — Bea (@beamartmon) August 12, 2020