“Mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida”: Salen a la luz todas las polémicas en que ha estado involucrado “Nano” Calderón a lo largo de los años

Luego de que durante la jornada de ayer, “Nano” Calderón protagonizara una nueva polémica al agredir a su padre, el abogado Hernán Calderón, salieron a la luz diversos incidentes que han involucrado al joven de 23 años durante estos últimos meses.

Discusión con su hermana Raquel Calderón

Hace dos años, la modelo Kel Calderón dio una entrevista a la revista Caras, donde se refirió a la relación que tiene con su hermano.

En dicha entrevista, la influencer indicó que adoraba a su hermano, pero que tienen una relación complicada: “Creo que se equivoca (en su actuar), aunque está en edad de hacerlo. También fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca”, dijo en aquella oportunidad.

Fueron estas palabras las que causaron la reacción en su hermano, quien arremetió contra Kel duramente: “En las próximas historias voy a hablar de esta basura que me enviaron (…) De partida me da risa y pena ver como alguien se vende publicitariamente”, dijo en su cuenta de Instagram.

A esto agregó: “Ya no recuerdo cuando fue la última vez que hablé con ‘Kel’ y me alegro que haya sido hace harto tiempo. Me da asco una persona así”.

Asimismo, en aquella época aseguró que a su hermana “la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio… andaba siempre vuelta en copete, hasta en pelota en las escaleras”.

“Y como aviso, no quiero que me vuelvas a nombrar en ninguna próxima basura de entrevista que des o vas a cabar tu propia tumba. Que esto es una pincelada, si muestro realmente como eres ni la persona más weona del planeta va a defender a semejante mierda de persona”, dijo finalmente.

Conflicto con el actor Luis Gnecco

Hace algún tiempo, el actor nacional Luis Gnecco criticó a las animadoras Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, calificándolas como “par de viejas culi…”.

Ante esto, el hijo de Raquel Argandoña quiso defender a su madre, y llegó hasta la casa del actor para encararlo.

“Esta es la casa del pobre hueón cobarde, no salió a dar cara, parece que es malo por las redes no más, ya lo vamos a pillar por ahí”, declaró “Nano” en una serie de videos en sus redes sociales.

“Díganle a esta basura que si es tan valiente me conteste el mensaje y lo desafío públicamente a que me diga dónde y cuándo nos juntamos a ver si se atreve a faltarle el respeto en mi cara”, agregó en aquella oportunidad.

Compleja relación con su madre, Raquel Argandoña

Esto no ha sido todo, puesto que el año 2019 el joven arremetió contra la animadora, luego de que ella llegara a su departamento con cámaras, para grabar algunas tomas para su canal de YouTube.

Sobre esto, Nano señaló que “mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida que prefiere hacer de su vida un circo con tal de que le caigan unas cagas de lucas”.

Además, sostuvo que su madre tenía prohibida la entrada a su departamento: “Para mí, mi única familia es mi padre, mi pareja, mi abuela, la Nancy y mi club. Respecto a mi vieja yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así”.

Carreras clandestinas

El penúltimo conflicto en el que “Nano” estuvo involucrado fueron las carreras clandestinas, puesto que fue acusado de organizar estos eventos en la zona oriente, con el club de autos que lidera llamado “Speed Demons Chile”.

“Demonios que noche. Tremendo lo de Costanera. Respecto al portal hoy hicimos todo lo posible pero lamentablemente por el tremendo nivel de convocatoria que tenemos hoy en día, tanto los malls como carabineros están esperándolas, cerraron las puertas del mall, filtraban que autos pasaban”, declaró el joven hace algunos meses.