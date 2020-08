“No todos los días son fáciles…”: Faloon Larraguibel compartió profunda reflexión sobre su vida

La exchica reality Faloon Larraguibel recientemente recibió múltiples críticas respecto a su estado físico gracias a una publicación que realizó en TikTok, donde los internautas aseguraron que se veía mayor.

El día de hoy, por su parte, regresó a Instagram para compartir una profunda reflexión donde recalcó que la vida no siempre es de color rosa. “No todos los días son fáciles… a veces me quiero quedar al fondo de mi cama y no levantarme“, partió señalando.

“Ojalá tener una varita mágica y aparezca un hada madrina que levante a mis niños, les dé desayuno, ordene la casa, cocine, les haga tareas, y de paso me haga un cafecito para levantarme con energía para trabajar”, agregó luego.

Por último agregó los hashtag “jajaja”, “soñar es gratis”, “cansada” y “soy mamá, emprendedora y mujer”.

Aquí puedes ver la publicación: