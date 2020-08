Se quebró: Paty Cofré recordó a su fallecido esposo en “Sigamos de Largo” y no logró contener las lágrimas

La artista Paty Cofré fue invitada a “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde se emocionó hasta las lágrimas tras recordar a su exmarido, que falleció el año 2007.

Este momento se originó luego de que Sergio Lagos le enseñara una fotografía a la artista en donde aparece Alejandro, con quien mantuvo una relación de 31 años de matrimonio.

“Al dueño se le ocurrió poner una orquesta en vivo y ahí llegó él. Un día me dice: ‘señorita, quiero hablar con usted. Quiero mostrarle algo que me robé hace mucho tiempo atrás, en un teatro de Viña’. Y me muestra una foto”, partió expresando Cofré, notoriamente emocionada.

Luego continuó: “Él había dicho ‘a esta mujer la tengo que conocer. Es la mujer que voy a elegir para…“, no logrando continuar la frase tras emocionarse tanto que rompió en lágrimas.

“Es la mujer que voy a elegir para que esté conmigo“, completó, señalando que luego enfermó.

“Le dio una trombosis, quedó mudo. Lo cuidé durante seis años y murió en 2007. Siempre estuve a su lado cuidándolo. Yo trabajaba en el Morandé y me iba con miedo, porque lo dejaba cuidando con una señora, pero ella se iba a las 12. Me daba miedo que se hubiese caído. Era espantoso“, expresó en medio del llanto.

En esta línea la exvedette expresó que, con el tiempo, comenzó a comprender lo que necesitaba su esposo. “Empecé a entenderle lo que quería, si tenía sed, si quería comer, si había que cambiarle el pañal. Me tocó vivir algo bien duro, sacrificado y con mucho dolor. Yo siempre pensé que me iba a ir primero“.

Por último narró: “Fue una cosa tan bonita, que me da un poco de pena cuando lo recuerdo. Fue un hombre muy bueno conmigo“.

Haz clic aquí para revivir el momento.