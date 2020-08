La categórica respuesta de Kel Calderón ante cuestionamiento por Nano: “Yo no tengo hermano”

Durante la jornada de hoy se dieron a conocer nuevos antecedentes del “Caso Nano Calderón“, joven que atacó a su padre y se mantiene prófugo desde el pasado martes.

En este sentido la hermana Nano, la influencer Kel Calderón, publicó una antigua fotografía en donde posa junto a su padre y escribió un potente mensaje: “Estoy y estaré a tu lado en cada paso del camino, pongo el 100% de mi fuerza y capacidades a tu disposición. Seré tu mejor guerrera. Te amo”.

La publicación sumó positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes le enviaron fuerza para el complejo momento familiar que enfrenta.

No obstante, una internauta le consultó qué ocurría con Nano. “Y tu hermano? No te importa“, le consultaron. Kel fue categórica al responder: “Yo no tengo hermano“. Ante otra pregunta de un internauta, volvió a recalcar sus palabras agregando además que “es un delincuente“.

Sin embargo, al parecer la “casi abogada” se arrepintió de sus palabras horas después, pues eliminó todos los comentarios de la publicación, pero la imagen ya se había viralizado en las redes sociales.

Aquí puedes ver la imagen y su comentario: