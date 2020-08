Hermanas de Hugo Bustamante: “Él no tiene un mínimo de arrepentimiento”

A casi dos semanas desde que se encontró el cuerpo sin vida de Ámbar Cornejo, quien estuvo desaparecida por ocho días en Villa Alemana, las hermanas del principal acusado de este homicidio, Hugo Bustamante, dieron un potente testimonio respecto a este suceso.

En conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, aseguraron que sienten rabia y odio contra él y la madre de la adolecente de 16 años. “Le pregunté qué estaba pasando porque yo me enteré por un WhatsApp de la desaparición de Ámbar, lo llamé, porque tenía que cerciorarme de lo que está pasando”, dijo una de ellas.

En esa línea, ambas aseguraron que Denise Llanos, mamá de la menor era parte del crimen. “Ella está involucrada y es cómplice”.

Respecto a la personalidad de Hugo Bustamante, las familiares del “psicópata del tambor”, expresaron que “él no está aloco, desde niño fue agresivo, le gustaba pegarle a las mujeres”, agregando que “él lo hizo porque le gusta ser el centro de la atención”.

“Él está gozando, no le va a tomar el peso a lo que hizo. Él no está arrepentido, él no tiene un mínimo de arrepentimiento”, agregaron.

Respecto a lo que él significa para ellas, tras los tres homicidios, las hermanas cerraron diciendo que “él está muerto para nosotras, no tiene perdón de Dios ni de nadie, nos jodió la vida”.