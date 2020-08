Patricia Maldonado en picada contra Hugo Gutiérrez (PC): “Lo voy a fichar para mi próximo café concert”

En una nueva emisión de programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado cuestionó duramente al diputado comunista Hugo Gutiérrez, luego de la polémica protagonizada hace algunos días, cuando se negó a ser fiscalizado.

Todo comenzó cuando la animadora abordaba el tema de los matinales, indicando que “hoy día los matinales se convirtieron solo en prensa… no hay humor, no hay otra conversación que no sea el 10%, las marchas, el paro de los camioneros, la quema del sur, que no salga Gutiérrez”.

Tras esto, Patricia puntualizó en el diputado y aseguró que “encuentro que es gran artista”, en tono irónico.

Incluso, aseguró que “lo voy a fichar para mi próximo café concert, le voy a poner de título ‘el cara de nalga"”, declaró Maldonado al referirse al parlamentario.

Por su parte, José Antonio Kast -quien estuvo de invitado en el programa- recordó los dichos del exsenador Fulvio Rossi en contra de Gutiérrez: “Fulvio Rossi lo bautizó como el ‘cara de raja’“, dijo, para luego soltar algunas carcajadas.