Maca Tondreau y polémicas de Nano Calderón: “Vivió con una realidad que emocionalmente no estaba preparado”

La actriz chilena Macarena Tondreau, repasó las polémicas que ha tenido ella con Hernán Calderón jr a lo largo del tiempo. El menor de los hijos de Raquel Argandoña tuvo un momento complicado con la panelista de farándula.

“A los 15 años tenía su Camaro, lo manejaba en el campo. Entonces a partir de muy chico vivió con una realidad emocionalmente que no estaba preparado. Él comentaba cualquiera cosa y los medios estábamos pendientes de él”, dijo en Hola Chile de La Red.

Sobre las polémicas que tuvo con Nano, quien se burló de ella a través de Instagram hace unos años, Tondreau aseguró que “cuando empezó esta guerra pública no podía entrar a una con un niño tan chico. Raquel me pidió perdón y le dije que no tenía la culpa, que no iba a entrar a una guerra con un niño chico”.

“Fue complicado porque yo trabajaba con Raquel, pero ahí me di cuenta que él no se podía controlar”, cerró.