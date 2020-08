La defensa de Denise Rosenthal a Christell Rodríguez tras cuestionamiento: “Tú, sé tú”

La ex “Rojo” Christell Rodríguez ha mantenido su fama a través de las redes sociales, en especial a través de TikTok e Instagram, plataformas en las que ha compartido múltiples registros durante la cuarentena.

TikTok, la plataforma revolución de los jóvenes, es donde más tiempo gasta, compartiendo múltiples pasos de baile, así como positivos comentarios.

Pero no todo es buena onda y alegría, los odiosos comentarios no tardan en aparecer, en donde critican su aspecto físico, o por qué hacía gestos con la cara al bailar.

“Bailas muy bien pero ¿por qué al bailar pones tantas caras o estirando los labios? Me llama la atención“, escribió una usuaria, a lo que Christell respondió: “porque yo soy así. Mira mis videos de cuando peque y verás que siempre he sido de hacer caras“.

Este cuestionamiento tuvo un inesperado comentario de Denise Rosenthal, que se cuadró con la joven. “Jajajá te amo. A mí siempre me decían eso cuando cantaba. La ‘people’ no entiende, tú se tú no más, así hermosa como eres“.