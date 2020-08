“Te voy a matar igual”: La querella judicial de Hernán Calderón contra su hijo “Nano” Calderón

Hoy se cumplen 6 días desde que Hernán Calderón Argandoña, joven que atacó a su padre el abogado Hernán Calderón el pasado martes 11 de agosto. La situación ha sido tratada ampliamente por el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV, donde Julio César Rodríguez relató durante el día de hoy la querella de la víctima del ataque.

En este sentido relató que: “Te voy a matar igual, pero antes tení que devolverme la plata. Pero si no tengo idea de cuánta es la plata, respondió el Hernán padre”. Laura, asesora del hogar, pensó que tras el altercado el abogado estaba muerto.

En esta se detalló también uno de los “El día 6 de junio ingresó al dormitorio nuevamente, gritándome me transferiste mi plata? 11 millones 100 mil pesos. Respondí que no podía darle esa suma, y Nano respondió: me da lo mismo eso! Fuera de sí pasó a destruirme siete ternos y luego volvió preguntando: me transferiste la plata y respondí que sí. Con un arma tipo mariposa rajó todos los cuadros, arrojó violentamente floreros y vasijas que había en el lugar. Lo tomé por el hombro: y le dije qué te pasa, pasó a golpearme en un ojo una serie de veces“, se relata en la querella.

