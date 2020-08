"Está amarrado 24 horas con una cadena (...) hasta a un perro tú lo sueltas para caminar": Raquel Argandoña se "quiebra" al hablar sobre las condiciones en que se encuentra su hijo

Durante la tarde de este jueves, el abogado Mario Vargas Cociña, en representación de Hernán Calderón Argandoña, junto a la madre de “Nano”, Raquel Argandoña, denunciaron tratos “inhumanos y crueles” por parte de Gendarmería en contra del joven de 23 años.

En este sentido, cuando Raquel se disponía a hablar sobre esta denuncia, se mostró sumamente afectada al ver a su hijo, e indicó que “mi hijo necesita tratamiento, los profesionales no lo han podido diagnosticar, está amarrado 24 horas… 24 horas de manos y de pie con una cadena, ni si quiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer”, declaró sumamente afectada.

Además, sostuvo que “hasta un perro tu lo ‘soltai’ para caminar, es injusto, entonces, ¿de qué hablan los matinales que esta clínica es un spa? si mi hijo necesita tratarse”.

Por su parte, el abogado señaló que “la magistrado el día de ayer tomó una decisión y se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que él pueda ser tratado de una enfermedad, para que pueda ser rehabilitado“.

No obstante, indicó que “lo que vemos hoy día es que la actuación de Gendarmería es totalmente opuesto de lo que está haciendo lo que dijo la magistrado”.

“Están tratando de evitar de que mi representado tenga algún tratamiento médico , no dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, no dejan que revisan llamadas, lo tienen encadenado 24 horas al día, efectivamente ningún perro recibe ese trato, (lo tienen encadenado) para dormir, para ducharse y para comer, con tres gendarmes dentro de la pieza y además con bastante maltrato”, sostuvo el abogado de “Nano”.

Recurso de amparo

Por este motivo, señaló que “nosotros estamos presentando un recurso de amparo judicial, una cautela de garantía para que se cumpla el objetivo que planteó la jueza al momento de decidir, que es que esta persona debe tener un tratamiento digno“.

“Hicimos una denuncia a la PDI por los tratos inhumanos que Gendarmería de Chile está haciendo”, declaró.

Escucha el audio acá: