“Yo y mi equipo legal encabezado por Raquel Calderón…”: La categórica respuesta de Hernán Calderón Salinas ante acusaciones de abuso

Este jueves, Rebeca Naranjo, polola de Hernán Calderón Argandoña, se refirió a la querella que presentó en contra del padre del joven, Hernán Calderón, por supuesto abuso sexual reiterado, en entrevista con “Bienvenidos”.

En este espacio, la joven aseguró que hubo dos episodios en los que se habría sentido vulnerada por el abogado: “Él (Hernán padre) viene caminando, me arropa, se sienta al lado de la cama y me pregunta cómo estaban las cosas con ‘Nano’. Allí yo le respondo cómo me sentía y ahí empieza a hacerme cariño. Me empieza a hacer cariño por el cuello y toca mi pecho. Me sentí mal, cochina, mal”, fueron parte de sus declaraciones.

Ante esto, el padre de “Nano” Calderón decidió responder, luego de que fuera consultado sobre esta situación por el programa “Hola Chile” de La Red.

“Nosotros, yo y mi equipo legal encabezado por Raquel Calderón y Francisca Calderón, no estaremos, ni montaremos shows comunicacionales, nos vamos a limitar actuar detrás de la justicia en los tribunales“, declaró Calderón Salinas.