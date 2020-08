El doloroso drama familiar de Eva Gómez debido a la pandemia del Covid-19

Eva Gómez vive un difícil momento familiar debido a la pandemia del Covid-19. La comunicadora no podrá visitar a su madre en su cumpleaños N°89, celebración que podría ser la última para la longeva mujer.

Es necesario destacar que Eva tenía planes de viajar a España —país donde reside su mama— en esta especial fecha, sin embargo sus planes cambiaron debido al rebrote del virus en Europa.

“Tengo dos familiares que son pacientes de alto riesgo. Pero lo que me tiene mal es que mi madre estará de cumpleaños y yo tenía la idea de ir a darle la sorpresa, pues cumple 89 años, quizá pueda ser su último cumpleaños”, reveló la comunicadora a diario La Cuarta.

“Se me aprieta la guata al pensar en ir o no ¿Y si voy, y mi regalo es que me infecte y la contagie a ella? ¡Me muero!”, agregó.

“Por mis hijos, que nos hemos guardado como hueso santo, no voy a viajar. Incluso aunque mi hermana me decía ‘imagínate la tremenda sorpresa que le podrías dar’, no voy a viajar. Ya está zanjado“, destacó Eva, quien tomó la radical decisión para cuidar la salud de su mamá.