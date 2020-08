La pregunta que molestó a Alison Mandel: le hicieron “incómoda” consulta sobre su hijo Baltazar

Fue el pasado 9 de marzo cuando Alison Mandel le dio la bienvenida a su primer hijo Baltazar, fruto de su relación con el comediante Pedro Ruminot.

Pero este proceso no fue fácil, ya que tuvieron que someterse a diversos exámenes y también se realizaron tratamientos de fertilidad, los que finalmente dieron frutos.

A raíz de esto que Mandel ha compartido diversos registros en su cuenta de Instagram del pequeño, y también ha abierto un espacio en la red social para responder a las preguntas de sus seguidores.

No obstante, una de estas preguntas molestó a la comediante, quien no dudó en responder de forma categórica a través de la plataforma.

“¿Por qué eligieron a un hombre? si Pedro tiene 2”, le consultó un internauta. Ante esto, Alison respondió de la siguiente manera: “Cuando me preguntan por qué no muestro la cara de mi guagua les puedo responder con esta pregunta… tú no sabes qué gente te sigue y qué opina de tu familia“, comenzó expresando.

A esto agregó: “El sexo de una guagua no se puede elegir y tener dos hombres no significa que uno no quiera más. No es un castigo tener más”, declaró.

“Con un tratamiento puedes saber qué sexo es tu embrión, pero no elegirlo. Agradecida estoy de mi bebito“, dijo finalmente la comediante.

Revisa la publicación acá: