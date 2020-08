“Antes de opinar, mire a su familia”: Patricia Maldonado se cansó de la gente que critica lo ocurrido con “Nano” Calderón y su padre

Durante el programa de ayer de “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado se refirió nuevamente al caso que involucra a la familia Calderón Argandoña.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto la justicia determinó que “Nano” Calderón quedaría en prisión preventiva mientras dure la investigación, tras la agresión que ejerció contra su padre, el abogado Hernán Calderón.

Esto generó diversos comentarios en las redes sociales, criticando mayoritariamente el actuar del joven en contra del abogado.

A raíz de este hecho que la animadora salió a defender a su amiga Raquel Argandoña, criticando a los “opinólogos” que hablan de este tema.

“Antes de opinar, mire a su familia y pregúntese a sí mismo, ‘¿cómo es mi familia?, ¿cómo nos hemos comportado como núcleo?, ¿yo he sido un buen integrante dentro de esta familia?, ¿no he cometido errores garrafales dentro de esta familia?’ y le puedo asegurar que usted no va a omitir una opinión, se va a quedar callado o callada“, aseguró Maldonado.

“Porque veo de una forma impresionante con la soltura que la gente habla”, declaró la animadora, sorprendida de los comentarios que han surgido últimamente.