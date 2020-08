“No sé lo que me pasó”: Begoña Basauri confesó haber enviado mensaje subido a su mamá por error

En el último capítulo de “Sigamos de Largo” la actriz Begoña Basauri reveló una vergonzosa anécdota, en donde la conductora Maly Jorquiera la invitó a jugar a “Mito o Verdad”.

En este contexto le preguntó si efectivamente le había mandado un mensaje con índole sexual a su madre, claro que por error.

Entre risas la intérprete y expanelista de “Mucho Gusto” explicó que sí, era verdad, y había ocurrido unos tres años atrás cuando estuvo separada físicamente de su pololo, con quien llevaba un año de relación.

“Me pasó. Yo no me acuerdo cómo tenía grabado a mi mamá y a Sebastián. Como que partían con la misma letra. No recuerdo muy bien esa parte porque más bien lo bloquee, es una defensa… No sé lo que me pasó”, partió comentando.

Luego lo detalló: “Y le mandé un mensaje a mi mamá un poco subido de tono tipo como: ‘Elonga, voy por ti’. Ya no me acuerdo”.

En este mismo contexto explicó que se trataba de un mensaje de texto: “Espero un rato respuesta y digo: ‘Oh, no picó nada esto. Me clavaron el visto“.

“Y de repente el sonido que lo leyeron (…) Y mi mamá me pone: ‘¿Begoña?’“, comentó, explicando que su madre no le habló por unas tres horas, pero le explicó el error y ella entendió.

Finalmente en tono de risa Basauri compartió unos consejos sobre el sexting: “Para que usted sepa: si va a enviar una foto, ¡siempre del cuello para abajo! Si usted tiene tatuaje, que el tatuaje no se note en la foto, para que usted pueda negar“.