“Pensó que yo era un niño”: Miguelito de MCC entregó detalles de su encuentro con Sylvester Stallone

No hay duda que en el mundo de internet es posible encontrar múltiples registros de todo lo posible a imaginar, pero difícilmente seríamos capaces de imaginar a “Miguelito” de “Morandé con Compañía” en compañía el actor Sylvester Stallone.

Este registro se viralizó durante los últimos días a través de un video de TikTok, en donde aparte el comediante en compañía del actor que le dio vida a “John Rambo” y “Rocky Balboa”.

Sobre el video, que pareciera ser reciente, Miguelito señaló que no es así: “La verdad es que esto ocurrió hace algunos años, me encontré con Stallone y compartimos un rato. Es súper raro, porque yo no grabé ningún video, sólo me saqué fotos con él. Esa vez con mi novia fuimos a visitar a una amiga. Yo no entiendo por qué se hizo público ahora“, explicó el humorista a La Cuarta.

Tras esto señaló que el encuentro ocurrió tras visitar un restaurant en Los Ángeles, California, señalando que poco se pudo comunicar con el actor. “Con suerte un ‘hello’, ‘thanks’ o ‘goodbye’. Entre lo que pude cachar, mi amiga le dijo que yo era un actor conocido aquí en Chile. Incluso, pensó al comienzo que yo era un niño, y se entiende”, explicó Miguelito.

Respecto al gancho que le pegó a Stallone, expresó que “jugamos un ratito posando para las fotos, pero si le mando uno no le hago ni cosquillas, ¡si es Rocky! Imposible ganarle al campeón“, detallando finalmente que le pareció raro que este registro se viralizara tras tantos años.

Aquí puedes ver el video: