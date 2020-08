“¿De qué tendría que esconderme?”: La categórica respuesta de Kel Calderón tras crítica en Instagram

Durante las últimas semanas el caso de Hernán “Nano” Calderón se ha tomado la palestra televisiva, en donde toda la familia Calderón Argandoña ha sido cuestionada sobre el tema, en especial la influencer Kel Calderón, que en cada publicación que comparte genera diversos comentarios sobre lo ocurrido con su hermano.

Una postal que compartió anoche no fue la excepción, luego de que escribiera: “Starlight that shines brighter in the darkest night. The deeper the night, the brighter the starlight“, lo que en español quiere decir: “Luz de las estrellas que brilla más en la noche más oscura. Cuanto más profunda es la noche, más brillante es la luz de las estrellas”, que correspondería a la letra de una canción de la banda BTS.

No obstante la imagen recibió la crítica de un internauta, que la cuestionó por las fotografías que comparte en medio de la compleja situación que enfrenta. “Esto es un círculo vicioso , posteo y doy pie a todo tipo de comentarios, no será mejor cerrar todo???“, redactó.

Estas palabras no fueron ignoradas por Kel, quien entregó una sólida respuesta que fue respaldada por sus fans: “porque cerraría todo? Si no le he hecho mal a nadie? De que tendría que esconderme? Además tengo que seguir con @redesencaja“.

Aquí puedes ver la publicación y la respuesta de Kel: