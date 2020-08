Padre de Belén Mora reveló lo “manipuladora” que era su hija con hilarante carta

En un nuevo capítulo de “Sigamos de Largo” estuvo invitada la comediante Belén Mora, quien en el espacio de conversación se refirió a su carrera en el humor, así como a la cuarentena.

Un hecho que nunca imaginó fue que su padre la sorprendiera en el programa de Canal 13, con un video en donde se refirió a un peculiar rasgo de su hija, que se manifestaba desde muy pequeña.

En el video en donde aparece el padre de la actriz, este anticipa las posibles malas notas que tendría en el colegio. “Mira Belén, esto que lo oiga tu hijo para que aprenda cómo. Desde esta edad, tú ya manipulabas a tu padre“, partió comentando el hombre.

Luego continuó: “Papá, no sé cómo agradecerte la felicidad que me has dado durante toda tu vida. Al ver las notas, no pienses que son malas, sino menos que buenas porque, buenas o malas, las hice pensando en ti. Tu hija, Belén“.

Este registro no tardó en sacar risas de los presentes, mientras que la comediante explicó rápidamente que tenía entre 9 y 10 años. “Probablemente tienen que haber sido malas (notas) para haberle escrito esa carta“, sostuvo, confirmando así que era un tanto manipuladora.