“Poco menos que me fusilan en la Plaza de Armas”: Patricia Maldonado abordó las críticas que recibió por decirle “hombre” a Daniela Vega

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado abordó los cuestionamientos que recibió, luego de expresar que la reconocida actriz Daniela Vega era “hombre”.

Todo comenzó cuando las conductoras del espacio abordaron el contexto social que se vive en el país, momento en el que Maldonado declaró que los políticos le han cambiado “el chip” a la gente de más escasos recursos.

“Ya le han cambiado la cabeza, ya le cambiaron el chip a la gente más pobre y la gente más pobre cree en ellos, ese es el gran drama, sobre todo los jóvenes no tienen idea de la Constitución, no tiene idea de lo que son las AFP, no tienen idea de nada, pero van con la manada, con la jauría, porque es lo que está de moda hoy día”, aseguró Patricia.

Asimismo, aseguró que “le cambian el nombre a las cosas… yo no sabía que decirle hombre a un hombre era una falta de respeto, poco menos que me fusilan en la Plaza de Armas”, dijo la animadora, aludiendo a sus dichos sobre Daniela Vega.

Finalmente recalcó en que “no he dicho nada que sea mentira, ni he ofendido a nadie, dije lo que era real”.

Escucha el momento acá: