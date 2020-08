“Un beso al cielo mi Javiera, esto es por ti”: La profunda emoción de Cristián Arriagada tras promulgación de Ley Nacional del Cáncer

View this post on Instagram

Hoy tuve el honor de participar en la firma de la Ley Nacional del Cáncer. Un gran paso adelante para Chile 🇨🇱. Una ley sin distinciones ni colores políticos. Una ley para Chile y toda su gente que hace tiempo reclama soluciones a esta enfermedad que nos atañe a todos! Javiera, Claudio y tantos otros héroes silenciosos hoy celebran desde el Cielo. Un beso al Cielo mi Javiera, esto hoy es por tí!!! #leydelcancer #leydelcancerclaudiomora #cancer #vamoschile #diafeliz