El hilarante comentario de Jorge Valdivia en foto de Daniela Aránguiz en ropa interior

La modelo y empresaria Daniela Aránguiz revolucionó las redes sociales tras publicar una sensual fotografía en donde lucía ropa interior.

La publicación en donde aparece acostada en su cama usando solo un sostén de encaje rosado causó la reacción de su esposo, Jorge Valdivia, quien no dudó en comentarle, sacando risas por sus palabras.

“Recuerdas esa época que éramos felices y no lo sabíamos (un día) one day you’ll love me again“, escribió en la postal la expanelista de “Maldita Moda”, aludiendo a una canción de Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa y Tainy.

No pasó mucho para que en la publicación apareciera un comentario de su esposo, quien le escribió “Tápate que hace frío #machista“, dejando en claro la ironía de su mensaje, sacando risas entre los internautas.

Aquí puedes ver la postal y parte de los comentarios: