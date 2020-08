“Espero que reciban una lección y que aprendan de este dolor grande”: La reflexión de Patricia Maldonado sobre complejo momento que vive su amiga Raquel

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado hizo una sentida reflexión sobre el complejo momento familiar que vive su amiga Raquel Argandoña.

Cabe recordar que ayer el hijo de Raquel, Hernán Calderón, fue trasladado hacia la Cárcel Santiago 1, donde deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras dure la investigación que se está llevando a cabo por la agresión que efectuó en contra de su padre.

A raíz de esto, Maldonado aseguró que “un amigo que es psicólogo me dijo ‘esta es la noche más negra que la Raquel va a pasar, hay que contenerla"”, aseguró, indicando que ella apoyará a su amiga Raquel Argandoña.

“Yo feliz, yo no tengo ningún problema”, dijo, agregando que “esto me ha tenido muy bajoneada porque a mí me duele mucho lo que le pasa a la gente que yo quiero, no es que sea insensible con los demás, pero con la gente que uno quiere, pucha que me duele que lo pasen mal”, aseguró.

Finalmente declaró que “esperamos que esto tenga un buen término y que algo se pueda sacar de esto bien, para la familia, para los padres, para los hijos, que reciban una lección y que aprendan de este dolor grande“, dijo finalmente.