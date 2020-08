Lisandra Silva no se quedó callada ante odiosa crítica que recibió en Instagram: la calificaron de “yegua”

Durante los últimos meses la vida de Lisandra Silva ha sufrido de múltiples cambios tras el arribo de su primer hijo, Noah, que es fruto de su relación con el bailarin Raúl Peralta.

Por otro lado también ha enseñado cómo, poco a poco, ha recuperado la figura que tenía antes de su embarazo, señalando en sus últimas publicaciones que aún le quedaba por perder algunos kilos, pero mostraba un gran avance en unas fotografías en bikini que compartió.

No obstante una de sus últimas publicaciones obtuvo un odioso comentario en donde un internauta la criticó duramente.

“No puedo comprender la desesperación de esta señora por mostrarse es estupenda no se puede negar pero para ella es importante exhibirse como una yegua en la feria para ser comprada al mejor postor“, redactó el sujeto, lo cual no fue dejado pasar por la modelo cubana.

“Disculpa pero en serio yegua? No puedo creer que exista una persona detrás de este perfil“, fue su categórica respuesta que sumó el apoyo de sus fans.

Aquí puedes ver la publicación y los comentarios: