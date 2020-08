“Me afecta y ya no podía controlarlo”: Aylén Milla toma radical decisión para alejarse de “adicción”

Sin previo aviso, Aylén Milla decidió salirse de Instagram. Y no solo por un rato, sino que eliminó su cuenta por un tiempo indefinido. Tal decisión no es superficial, pues la red social, como ella misma dice, le servía como trabajo.

Como reconoce la modelo, la decisión fue por fuerza mayor para proteger su salud mental. Así lo explicó a través de otra red social, Twitter: “Hola, sé que hay gente que me quiere por acá y por Instagram, por eso que vengo a dar una explicación, por respeto a esas personas. Ya sé que este mensaje llegará a quienes les importe mi persona”.

“Soy una persona que se cuida mucho a sí misma, trabaja mucho todos los días en el amor propio y en el amor al prójimo, lo saben quiénes me conocen”, escribió.

“Hace como un mes aproximadamente que el contenido que veo en Instagram me está haciendo daño, me afecta y ya no podía controlarlo. Instagram estaba controlando mi vida, ya entrando por inercia a la App y refrescando a ver que había de novedades. Eso para mí no es vida, no es sano, no es salud mental”, continuó.

“A todo esto sumémosle las cosas que me entero y no tengo ganas de enterarme o de ver, y me excede, estaba controlando mi vida como si fuese una adicción. Yo no tengo adicciones en mi vida, por lo que no voy a permitir que Instagram afecte mis estados emocionales y mi psiquis mental, mi integridad como persona”, añadió la exhica reality.

Finalmente, manifestó: “No sé qué voy a hacer al respecto porque es mi herramienta de trabajado, lo voy a evaluar en estos días. Gracias por entender. Always spread love and positivity”.