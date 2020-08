“Ya te he contestado Amaro”: La pregunta que Evelyn Matthei evitó responder en “Bienvenidos”

Durante la jornada de este lunes Evelyn Matthei visitó el matinal de Canal 13, en donde se refirió a sus intenciones de ser la próxima candidata paras las próximas elecciones presidenciales.

Uno de los temas que tocó fueron los problemas políticos del país, expresando que “la ciudadanía no está tan dividida y es más sensata que los políticos (…). Lo que la gente está pidiendo son cosas sencillas”.

“Lo que yo quiero señalar es que a mí lo que me importa es la constitución que salga. Este apruebo o rechazo, este dividirnos en bueno o en malo, me tiene chata. Creo que no es la forma. En lo que debiéramos concentrarnos es en qué vamos a hacer, ¿le vamos a dar estatus a los pueblos originarios? Le vamos a asegurar equidad a las mujeres?“, agregó luego.

En esta línea enfrentó una pregunta de Tonka Tomicic y Amaro Gómez Pablos que la complicó. La situación inició luego de que la animadora expresara: “creo que hay que transparentar el voto sobre todo cuando una persona es candidata a la presidencia“, aludiendo al plebiscito.

En esto Matthei replicó: “Estoy por una buena constitución y hay distintos caminos“, lo cual no dejó contento al español, que consultó directamente “¿cómo va a votar?“.

Ante esto la actual alcaldesa de Providencia lanzó: “No, a ver, yo ya te he contestado Amaro, en el sentido de qué es lo que me importa. Hemos vivido como país súper divididos, yo no quiero que ahora volvamos a dividirnos entre el Apruebo y el Rechazo, cuando en realidad lo que le importa a la gente es si se le van a solucionar o no sus problemas”.