“Ya no pareces cristiano”: Usuarios en redes sociales criticaron el nuevo look de “Arenito”

El exchico Yingo, Alexander Ñúñez, más conocido como Arentino, nuevamente encendió la polémica en redes sociales. El bailarín fue duramente criticado por su cambio de look y, aseguraron que ya no “parece cristiano”, producto a su condición religiosa.

En ese sentido, el integrante del extinto programa juvenil, reconoció en dicho espacio, que era gay, pero con el pasar del tiempo y cuando ingresó a la religión cristiana, aseguró que había cambiado su opinión y comenzó a criticarlos duramente.

En ese contexto, Arenito cambió su look de cabello, con un color platinado y esto, provocó que una usuaria lo criticara duramente.

“Noo, se te ve mil veces mejor tu cabello negro, la embarraste enserio, ya no pareces cristiano. ¿Qué te van a decir en la iglesia? Tú nuevo look no es serio, lo siento, es la verdad aparte que pareces viejo”, fue el mensaje.