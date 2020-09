"Con todo el respeto a mi marido...": La inesperada confesión de Carolina Escobar a nueve años de la muerte de Felipe Camiroaga

La periodista Carolina Escobar realizó una inesperada confesión sobre el fallecido animador Felipe Camiroaga, en conversación con Ignacio Gutiérrez a través de Instagram.

Todo comenzó cuando el animador de Televisión Nacional aseguró que todas las mujeres cercanas a él estaban “enamoradas” de Felipe Camiroaga, quien falleció hace nueve años.

Tras esto, Carolina aseguró “¡pero obvio!, yo vivía afuera en esa época y la única conexión con Chile era TVN (programa donde trabajaba Camiroaga).

En este contexto, la periodista aseguró que sus dos únicos requisitos para irse a vivir fuera en ese tiempo, era una “muy buena línea de teléfono para poder hablar con mi mamá, y (ver) TVN”.

Ante esto, uno de los panelistas del programa conducido por Gutiérrez, el periodista Christian Herren, le dijo a Carola: “¿Yo le puedo decir algo?, con el respeto de su marido, yo estoy seguro que usted era de todo el gusto de Felipe Camiroaga“, dijo.

“¿Le puedo decir algo?, con todo el respeto a mi marido, ¡obvio! pero hubiese caído rendida a los pies (de Felipe)“, respondió la comunicadora.

“¡Obvio!, te digo, desde allá yo lo veía, no todo el día, tenía a los niños ya. El día que yo supe que aparentemente había (muerto), lo primero que hice fue llamar a una gran amiga chilena que todavía vive allá, mi hermana en Estados Unidos, y llorábamos a mares“, reveló Carolina.

“Y eran llantos y llantos… y después en la casa pegadas a TVN de nuevo esperando a ver que lo que iba a pasar, y de cuando en cuando pasaba mi marido y me decía ‘¿qué te pasa? si tú no lo conoces’“, tras lo cual Carolina le respondía que “no, es que tú no estás entiendo lo que pasa”.

“Todas quedamos viudas. Todas teníamos la secreta esperanza de que algún día Felipe nos iba a mirar“, declaró finalmente.