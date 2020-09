“Eres un chiste”: Pamela Díaz enseñó su particular rutina de ejercicios y causó diversas reacciones entre sus seguidores

Por medio de sus redes sociales, la animadora Pamela Díaz enseñó la rutina de ejercicios que comenzó a realizar en su hogar.

Fue particularmente a través de su cuenta de Instagram, donde ostenta más de dos millones de seguidores, que la conductora de televisión compartió un video donde aparece ejecutando múltiples acciones, video que sacó aplausos entre sus fanáticos.

“Volví al deporte con todooo 😂 la rutina de La Fiera”, escribió junto al registro, que ya cuenta con más de 222 mil visualizaciones en la red social.

“Pame eres un chiste jajajajjaja 😍”, “Eres seca me motivas jijij”, ” me encantas, eres genial tus locuras traen alegría a mi día. Cuídate mucho”, “Jajajaajajaja tan loca y auténtica que eres me encanta 😄😄”, fueron algunos de los mensajes que obtuvo en la publicación.

Revisa acá el video: