“Ha sido un gran compañero de pandemia”: Macarena Pizarro habló abiertamente de su relación con Humberto Sichel

La periodista Macarena Pizarro habló abiertamente de su relación con Humberto Sichel, en conversación con María Luisa Godoy para su programa transmitido por Instagram llamado “Siempre mamá”.

Todo comenzó cuando Godoy le consultó a la comunicadora cómo había sido la experiencia de animar el matinal de Chilevisión junto a su pareja, en plena pandemia de Covid-19.

“Nosotros habíamos trabajado juntos antes, habíamos hecho programas, pero es distinto un matinal. Además, nunca había conducido un matinal. Había ido de invitada un ratito, pero no había hecho la conducción“, reveló Macarena.

A esto agregó que “no fue tan distinto a las noticias, porque los matinales en esta época se han puesto súper informativos. No fue tan diferente, fue como un programa informativo o unas noticias más conversadas, pero estuvo bueno, estuvo genial. Fue fácil, no fue complicado, lo pasé bien en realidad”.

Tras esto, María Luisa expresó que “a mí me encanta la dupla televisiva, deberían hacer más cosas juntos. Tú dices que ya habían trabajado juntos, pero al Toti, a los dos, ¿les encantó hacer el matinal juntos? A mí me encantó verlos”.

“Fue súper bueno, porque tú sabes que no es tan fácil tener fiato en la tele, conocerse, cachar las miradas del otro conductor, saber quién va a hablar, y eso fue súper bueno. Y como nos conocemos harto, no había competencia, había buena onda, queríamos ayudar al otro. Todas esas cosas que pueden pasar, no se daban”, explicó Pizarro durante la entrevista.

“Esa química es difícil tenerla. No es fácil“, aseveró la conductora de televisión, quien fue respondida por Pizarro: “Claro, uno la va construyendo con los compañeros de trabajo. Con Iván Núñez trabajé como diez, doce años, nos mirábamos y ya cachábamos quién iba a hablar y quién iba a decir qué. Era fácil. Pero si te ponen de un día para otro con alguien que uno no conoce es difícil”, dijo la periodista.

“Eso fue lo bueno de trabajar con el Toti, que los dos nos conocemos. Pero no sé si me gustaría como una dupla permanente. Creo que, pucha, es mejor separar las cosas”, complementó.

“Ya estamos en el mismo canal pero en distintos horarios, distintos programas, cada uno tiene su espacio, su mundo. Igual compartimos mucho de este mundo y eso es entretenido. Es lo rico de estar con alguien que entiende que uno trabaja”, detalló la profesional de CHV.

Ante esto, Godoy le consultó a Macarena si “¿nunca ha sido una complicación hacer lo mismo? ¿Es casi un apoyo?”, tras lo cual Pizarro indicó que “ha sido súper bueno, porque esta es una pega difícil. A veces son difíciles los horarios. Bueno, tú también lo has vivido, sobre todo en prensa. Uno está planificado con el medio panorama y te llaman a última hora y debes dejar a todo el mundo plantado porque tienes que ir a trabajar, y no todo el mundo lo entiende”.

“Hay muchas parejas que pueden sentirse desplazadas o que tú no les das importancia. Tiene que ser alguien que entienda verdaderamente como es esta pega y lo dispuesto que tienes que estar en cualquier hora, cualquier momento, y a veces no es fácil de entender”, señaló la periodista.

“En eso ha sido bueno estar con el Toti, porque los dos entendemos en qué está el otro, o si alguno tiene una entrevista muy importante, ese día estás insoportable, el otro dice ‘te entiendo, estás preparando una entrevista, estás concentrada’”, dijo Macarena.

Además, aseguró que con Humberto “conversamos harto de los temas y nos ayudamos. Pero también, de repente, uno está metido en lo suyo y no puede nomás. Ahí cada uno se las arregla solito. Pero en general sí, y muchas veces es el post, llegamos a la casa a discutir, conversar y analizar lo que fue el día, lo que fue el rating, lo que fueron los programas. Es entretenido“.

Sobre su pareja indicó que él “es lo máximo. Tengo que decir que la verdad es que ha sido un gran compañero de pandemia. Y tú sabes que no me gusta hablar tanto de los detalles íntimos. Me dan pudor”.