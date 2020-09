“Hasta eso me critican, que tengo un hombre más joven que yo”: Mey Santamaría contó detalles de su relación con Philip Timmermann

La conocida modelo Mey Santamaría se refirió a distintos ámbitos de su vida privada, en conversación con el animador Jordi Castell, para su programa “El Aperitivo” de Instagram.

Particularmente, Mey contó inéditos detalles de su relación con odontólogo Philip Timmermann, y algunas críticas que ha recibido por parte de algunos usuarios de las plataformas digitales por su diferencia de edad.

“Tengo un marido que es impresionante, porque hasta eso me critican, que tengo un hombre más joven que yo, que se ve más joven que yo. O sea, ¿qué te importa, flaca? No sufras con lo que yo gozo. Si quieres un hombre más joven ponte las pilas, anda, sal, busca. Pero la crítica, esta cosa que se ha vuelto tan dañina”, contó la modelo.

“¿Philip es menor que tú? No se nota“, consultó Jordi, a lo cual Mey respondió que “sí. (Canta) No me importa que usted sea mayor que yo… Yo sé que tú me quieres, pero mi marido tiene el síndrome de Peter Pan. Si tú vieras a mi suegro también se ve súper joven. Y yo sé que él se va a mantener, se va a ver súper joven, además es más bajito, siempre se va a ver joven. Pero a mí eso me da lo mismo, al contrario, yo estoy feliz, voy a estar con un churrazo mucho tiempo”.

“Es el medio mino, te sacaste la suerte. Además es amoroso, simpático, educado”, afirmó Castell, quien fue apoyado por Santamaría: “Sí, soy afortunada. Además que lo mejor que tiene no es solo lo guapo que es, sino lo apañador que es. Ha sido mi perfecto compañero de vida“.

“Es que no se nota la diferencia de edad. Para mí no es tema, me parece de mal gusto, porque yo tengo 16 años de diferencia con mi marido”, afirmó el conductor del espacio.

“Para mí tampoco. Y yo siempre lo he dicho, el que me conoce de tiempo sabe que he sido consecuente con cada una de las palabras que he dicho. Acuérdate, no vamos a mencionar quién, pero yo tuve otro pololo que era diez años menor y el anterior también. O sea, lo que se hereda no se hurta. Mi mamá se casó dos veces y las dos veces con hombres menores. Yo siempre he sido una asalta cunas”, contestó la modelo cubana radicada en Chile.

“Sabes lo que tiene Philip, que más allá de ser buenmozo es transparente, le crees todo lo que habla, tiene un tono de voz, es educado”, detalló Jordi. “Es cariñoso y es mi partner. Anoche lo conversábamos, me decía ‘yo sé que parece que son como meses y todo, pero ya en entre pitos y flautas llevamos diez años’. Diez años. Primera vez en mi vida que pasó tanto tiempo con alguien, excepto mi mamá y mi hermano, y que me parece nada“, relató Santamaría en el espacio de Instagram.

Asimismo, aseguró que “yo te diría que me gusta más que antes, nos amamos mucho más porque ya nos conocemos hasta los peores defectos. Pero siempre está ahí, siempre está apoyándome. Cuando no podía quedar embarazada él me decía ‘mi amor, no te preocupes, buscamos otra opción’. ‘No, yo quiero, yo quiero…’ ‘Bueno, vamos con todo’“.

“Después, cuando perdí mi segunda guagua, que quedé devastada, fue él quien me sostuvo, el que me dijo ‘no más tratamientos porque son demasiadas hormonas. Te vas a enfermar y no es lo que quiero’. Entonces dije ‘quiero ser familia de acogida’. Y tú sabes que él es cariñoso, me decía ‘pero mi amor, me voy a enamorar de la guagua, ¿cómo los vamos a dejar ir?’. Yo le decía ‘ahí vemos, ahora nos necesitan’”, declaró finalmente la modelo.