La compleja situación que enfrenta Ruperto debido a la pandemia: cumplirá un año sin trabajar en su circo

El pasado 18 de octubre es un día que difícilmente olvida Cristián Henríquez, el hombre detrás de “Ruperto“. Esto no es solo por el estallido social, sino también porque aquel día fue el inicio de una larga pausa en su trabajo en el circo, la cual se extiende hasta el día de hoy.

En una entrevista con LUN el comediante señala que incluso sufrió de amenazas. “Me llegaron amenazas que me iban a quemar la carpa y tuve que bajarla“, partió declarando.

En este sentido el artista circense señaló que en octubre cumplirá un año sin poder trabajar. “Por el lado del circo, desde octubre que estoy sin ingresos. Sólo tengo lo que gano en Morandé con Compañía y sería”, precisó el artista que pisó la Quinta Vergara el 2016, que ha debido acudir a sus ahorros durante estos meses.

“El chanchito se rompió hace rato. Estoy pasando por una situación bien crítica y muchas familias circenses están pasando por lo mismo, porque lo del estallido se alargó con esto de la pandemia. Los ahorros se ocuparon para comer, para pagar gastos, el teléfono, Internet. No he podido pagar mis deudas, porque no hay dinero para pagar gastos grandes”, detalló.

Afortunadamente una opción apareció para Henríquez: las funciones online. Así, desde “Tu Butaca” fue solicitado para realizar una función de una hora, de una selección con lo mejor de los siete años con el circo.

“Nos puede dar un respiro para poder seguir subsistiendo, estamos viviendo el día a día hasta que en un futuro no muy lejano pueda reactivarse esto y puedan salir los circos”, relató.