“Tan vulgar esta tipa”: Pamela Díaz reaccionó ante odioso comentario de internauta

La animadora Pamela Díaz reaccionó ante un “odioso” comentario que recibió por medio de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando la rostro de Chilevisión compartió un singular video, que hizo reír a muchos de sus seguidores, ya que tenía algunos “datos” sobre el sueño de las personas.

No obstante, el registro no fue del agrado de algunos usuarios, quienes no dudaron en criticarla. Incluso hubo una internauta quien declaró: “Tan vulgar esta tipa 🙄”.

Tras esto, Pamela no dudó en responder con asombro: “@salu2yuly pero como me dices esooo”, contestó la animadora de CHV.

Revisa la publicación acá: