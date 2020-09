Filtran audios de Hernán Calderón padre tras ataque de “Nano”: “Estaba preparándose para matarme”

Un nuevo escándalo en el caso de Hernán Calderón jr sale a la luz. Este martes, se filtró una conversación de Hernán Calderón Salinas con un amigo donde relató todo lo que vivió antes del ataque de “Nano”, su hijo. Además, repasó a Raquel Calderón por su actuar ante esta situación.

Según Hola Chile de la Red, quienes tuvieron acceso a este audio, el abogado señala que “esperaba que la madre (Raquel) hubiera intervenido fuertemente, que le hubiera hablado y que le dijera ‘llama a tu padre y pídele perdón de rodillas, lamenta lo que hiciste y promete que vas a ingresar a un centro psiquiátrico. De ahí vemos que hacemos con tu padre’, pero no que me amenacen con una demanda de abuso sexual”.

“El cuento que él puede contar no tiene como soportarlo, cuando me disparó la bala fue el 5 de junio y cuando me vino a matar fue el 11 de agosto, durante esos dos meses él me escribía tranquilamente sobre el traspaso del teléfono, que estaba a nombre de mío, según él (Nano), la señal era mala, pero todo era mentira porque estaba preparando todo para matarme“, agregó.

Respecto al porqué, en base a sus palabras, su hijo lo intentó asesinar, Calderón aseguró que “no sé, eso quiero resolver. Según todos dicen que es por palabra pero no quiero pensar en eso, por desgracia tengo todas las pruebas, los mensajes de textos y correos”, cerró.

