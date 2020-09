Julián Elfenbein sorprendió tras revelar su postura política: “No me gusta ni Joaquín Lavín ni Daniel Jadue”

En la última edición del programa “Domingos Dominicales” de YouTube, que es conducido por Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, el animador de Chilevisión Julian Elfenbein fue el nuevo invitado al espacio, y sorprendió al entregar su visión política.

Así, el animador de “Pasapalabra” reveló que no tiene simpatía ni por Joaquín Lavín ni por Daniel Jadue. “No puedo definirme porque si me defino por uno de los dos ese puede ser el titular de mañana porque va a tentar, y se saca de contexto (…) No me gusta ninguno de los dos. No votaría por ninguno“, aseveró.

En un ejercicio donde se vería obligado a votar el día de hoy, el comunicador aseguró que votaría nulo. “No me gusta votar nulo, pero yo creo que va a haber más candidatos, no sé cuáles son“, sumó.

Por otro lado el conductor agregó que si hubiera estado José Antonio Kast entre los candidatos, “y me dices saca uno, saco a Kast, lo elimino“, aseguró. “Pero entre el alcalde Jadue y el alcalde Lavín no votaría por ninguno de ellos, nada personal. Voy a anular”.

Aquí puedes revisar el programa: