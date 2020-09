“Te quedan cuatro horas de vida”: El día en que Camila Stuardo estuvo al borde de la muerte

La animadora de televisión Camila Stuardo reveló un complejo momento que vivió, en medio de una entrevista realizada por Martín Cárcamo para su program de Instagram llamado “Almorzando con el rubio”.

La conductora de TV relató un duro episodio por el que pasó, cuando fue a conocer a los padres de su entonces pololo, quien ahora es su marido.

Todo comenzó cuando Stuardo explicó que tenía trombofilia, la que según ella es un “ataque a la sangre directamente, entonces yo tengo tendencia a formar coágulos”. Posteriormente, detalló que “yo a los 22 años estaba tomando pastillas anticonceptivas para cuidarme y las pastillas tienden a hacer como un empujón a que se formen mas coágulos”.

Fue en este contexto que explicó que a los 22 años “fui a conocer a mis suegros y terminé con un coágulo. Me dolía como la costilla y pensaba que era como un peito atascado y fui empeorando“.

“La cosa es que al final no podía respirar, no podía levantarme, no podía moverme, el dolor era insoportable y un amigo de la familia de mi marido le dijo ‘sabes qué, llévatela a Santiago, la verdad es que esto es muy raro"”, contó.

“Y llegué y me dicen ‘tienes un coágulo en el pulmón y te quedan cuatro horas de vida’, así radical”, reveló la animadora, quien finalmente aseguró que su pronta llegada a la clínica le pudo salvar la vida.

“Al final mi marido, mis suegros y los amigos de mis suegros me salvaron la vida en traerme rápido a Santiago”, dijo Camila en conversación con Martín Cárcamo.

Sobre cómo pudo recuperarse, Camila indicó que “me dejaron con anticoagulantes” por un tiempo determinado.

