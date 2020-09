El complejo momento familiar que enfrenta Américo en medio de la pandemia: “No puedo ver a mis hijos”

El cantante Américo, de 42 años, si bien se ha visto complicado por la pandemia del Coronavirus, siendo obligado a cancelar múltiples funciones, esta no es su principal preocupación o problema que más lo aqueja.

Esto, debido a que enfrenta un complejo panorama familiar. De acuerdo a Meganoticias, el artista se separó de su mujer. “Estoy mal”, confesó.

“Uno ha ido absorbiendo todo lo que esta pandemia trae en lo personal, con los golpes que conlleva”, partió señalando Américo respecto a la cuarentena. “En primera instancia fue tremendamente familiar, con muchas preguntas, con cosas por explorar, pensando que iba a ser corto“, sostuvo.

No obstante, en el ámbito personal el tema ha sido más complejo: “La pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusion y esperanza”. “Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos… a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó”.

Por último el artista expresó: “Me encuentro ahora en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro”. “He dejado de ser protagónicamente un ser importante en mi casa, eso golpeó”.