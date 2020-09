El férreo apoyo de Martín Cárcamo a José Miguel Viñuela: “Todos cometemos errores”

En una nueva edición del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 fue invitado el animador Martín Cárcamo, quien se refirió a la fuerte polémica que protagonizó el animador José Miguel Viñuela tras cortar el cabello de un camarógrafo sin su consentimiento.

Esta acción provocó la salida del conductor del matinal, y ahora se enfrenta a una demanda por $100 millones como indemnización.

“Quién soy yo para dar una opinión acerca de un colega. Él mismo ya hizo un análisis”, partió señalando Martín en la conversación con Maly Jorquiera y Sergio Lagos.

“Yo hablé con él, he hablado con él. Yo creo que él tiene claro que obviamente cometió un error. Tiene claro que esto ha traído consecuencias, pero creo también que todos hemos cometido errores y esto tiene que seguir su curso normal“, relató el conductor de Canal 13.

En la misma línea señaló que las dos personas involucradas deberían resolver este inconveniente, ya que la lección estaba aprendida, “no solamente para él, sino que para todos”, sostuvo.

La postura de Cárcamo frente a un regreso de Viñuela.

A pesar de que el matinal de Canal 13 sería competencia de “Mucho Gusto”, Martín Cárcamo espera que Viñuela regresara al espacio matutino de Mega.

“Uno no sabe lo que pasa adentro de cada equipo. No tengo claro el nivel de magnitud que pasó internamente dentro del canal o dentro del equipo. A mí me encantaría que él volviera y me encantaría que estuviera en el matinal”, argumentó.

Por último tuvo positivas palabras para José Miguel: “Encuentro que es un muy buen comunicador, una persona que alegra las mañanas. Le tengo mucho cariño y si bien somos competencia, o hemos sido competencia durante muchos años, lo estimo mucho”, agregó, recalcando que, si bien su colega cometió un error, “me encantaría que, una vez que pase el tiempo, las cosas se pueden resarcir”