La contundente declaración de Kel Calderón en Fiscalía: aseguró extorsión e intervención de su madre

La polémica en la familia Calderón – Argandoña está lejos de terminar. Esto, luego de que ayer Hernán Calderón Salinas decidiera eliminar la calificación de “parricidio frustrado” en la querella contra su hijo, Hernán “Nano” Calderón, acción que tomó un día después que la novia de su hijo desistiera de la querella en su contra por abusos sexuales reiterados.

El pasado martes además se filtraron una series de audio de WhatsApp, los que dan a entender que la denuncia de abuso sexual realizada por Rebeca Naranjo, habría sido realizada como un método para manipular al abogado.

La situación solo toma más peso, luego de que CHV Noticias accediera a la declaración de Kel Calderón en la Fiscalía Oriente, joven influencer que ha defendido a su padre públicamente en las redes sociales, y ha entregado duras palabras en contra de su hermano.

“Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano“, parte señalando la “casi abogada”.

Luego continuó: “He sido testigo de las conversaciones y exigencias de la defensa de mi hermano Hernán Calderón. Primero, trataron de manipularlo emocionalmente, insistiendo en los riesgos que corría mi hermano en la cárcel, le señalaban que podía pasar frío, hambre, que estaba muy mal, que incluso mi hermano se iba a suicidar”.

De acuerdo a Kel, esta situación habría complicado a su padre, pues a sabía que la única solución era que Nano “asumiera la responsabilidad de sus actos“.

Audios de WhatsApp

Kel sostuvo que su padre recibió numerosos llamados de Cristián Opazo, con quien conversa en los audios que fueron filtrados. “Incluso le señalaba en estas llamadas que la querella por abuso sexual era falsa y la estaban utilizando como estrategia para disuadirlo“, aseguró la hija de Kel Calderón.

“El 26 de agosto lo visitó el abogado de mi hermano, el señor Mario Vargas, y derechamente le dijo que si se unía a las pretensiones de la defensa ellos iban a limpiar su imagen con una campaña comunicacional y que si no lo hacía lo destruirían mediáticamente“, sostuvo.

En la misma línea agregó que “Incluso en múltiples ocasiones mi papá le decía que terminara la relación porque eran demasiado los episodios de violencia entre ellos. Y ahí me di cuenta que los chat que la defensa publicó o filtró a propósito de la querella por abuso sexual estaban descontextualizados, publicaban conversaciones parciales, eliminando textos para armar conversaciones distintas“.

La extorsión

De acuerdo al relato de Kel, su madre Raquel Argandoña habría arribado junto al abogado Vargas al departamento de Hernán Calderón Padre, instancia en la que adelantaron que tenían una segunda querella, lista con una víctima a quien habría “comprado” con un departamento.

“Ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A. y que no había forma de que a ella ‘la dieran vuelta’ porque ya había aceptado un departamento en Las Condes“, sostuvo Kel Calderón.

Por último Kel Calderón relató su temor: “Mi papá está sufriendo mucho no sólo por su hijo sino que por todos los ataques comunicacionales que me han hecho a mí y que me pueden seguir haciendo, la defensa de Hernán siempre amenazó mucho con utilizar el movimiento feminista a su favor, ellos decían ‘basta con que presentemos la querella y las feminazis se van a hacer cargo de ti’“.

En esta línea la inflencer señala que no solo teme por la vida de su padre, sino también por la suya, y la de la otra hija de Hernán Calderón, así como por la de su madre Raquel Argandoña.

“Él ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda. Y la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad y no seguir tapando lo que hace, así nunca se mejorará“, cerró Kel.