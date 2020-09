“Lo que se informó es falso, ¡no mientan!”: Patricia Maldonado se va en picada contra programa de TV

La animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido cuestionaron duramente a un programa de televisión nacional, por aludir a un posible término del programa “Las Indomables”.

En medio de su espacio online, Pulido criticó duramente a un espacio de La Red, señalando que tiene conocidos que trabajan en un programa de esa señal: “¿Por qué no me pregunta por interno: ‘¿es verdad?"”, consultó.

Por su parte, Maldonado sostuvo: “Quiero decir que lo que se informó en La Red es falso. No mientan. Si ustedes quieren yener sintonía por alguna u otra razón, háganlo, pero no mientan”.

“Este canal no se va a terminar. No es llegar y sacar un canal del aire. No sean poco profesionales“, añadió la exrostro de Mega.

Sumado a esto, Patricia fue enfática en expresar que “me increíble que ustedes hagan ese tipo de cosas. ¡Qué respeto y credibilidad puede tener la gente por ustedes!“.

Posteriormente, se lanzó contra la periodista Alejandra Valle, señalando que “yo conozco una periodista que es muy mentirosa. Que es la Alejandra Valle. ¡Mentirosa! Y no tengo reparo en decirlo. Es una mentirosa. Miente en la información, y se lo digo porque yo fui parte de eso”, sostuvo.