Ex director de Interpol México entregó reveladora información sobre la madre de Luis Miguel

Uno de los grandes misterios en torno a la vida de Luis Miguel es saber qué pasó realmente con su madre Marcela Basteri. Durante las últimas semanas, dos primas del cantante aparecieron en la televisión de Argentina y sostuvieron que la mujer estaba viva, versión muy diferente a la manejada por el entorno del artista.

Sin embargo, en las horas recientes aparecieron más datos sobre el caso. Miguel Aldana, ex director de Interpol México en la década del ’70, conversó con el programa “Ventaneando” y afirmó que la susodicha está viva y tuvo dos hijos más.

“Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel (a los otros hijos de su mamá)“, dijo el ex uniformado, quien sostuvo que el “Sol de México” habla con la italiana. “Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos“, expresó.

Luis Miguel y su madre se vieron por última vez en 1986, año en el cual se perdió su rastro.