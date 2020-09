“No quisieron acompañarla porque era pinochetista”: Patricia Maldonado reveló desconocida historia sobre Silvia Piñeiro

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido recordaron a algunos reconocidos actores y actrices chilenas.

En este sentido, Maldonado recordó a Emilio Gaete, con quien Maldonado tuvo conexión hasta el “final” de sus días. También mencionaron a la actriz Ana González, que según Pulido “por Dios que era talentosa, era graciosa”.

Sobre González, Maldonado agregó que “put… que me reía con esa vieja. Yo me sentaba con ella y ella me decía ‘¿por qué soy tan cochina?’“, recordó Patricia.

Fue en este contexto que Catalina también mencionó el nombre de la actriz Nelly Meruane, quien falleció el 20 de junio de 2018 a la edad de 90 años.

Sobre ella, Patricia aseguró que “fue una de las pocas que acompañó en su partida a Silvia Piñeiro, porque los actores hijos de la gran perr… no quisieron acompañarla porque era pinochetista. ¿Qué saben esos pobres y tristes hueone… que las bolas las llegan a rastras porque no se la pueden?”, declaró fuertemente Maldonado.

Finalmente afirmó que “la Nelly Meruane estuvo con su amiga, eso se llama amistad“, concluyó.