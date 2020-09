“Si vuelve Frei, ahí nos quedamos sin ni una hue…”: La categórica opinión de Patricia Maldonado sobre “regreso” de ciertos políticos a la palestra nacional

En un nuevo capítulo del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a algunos políticos que han vuelto a estar en la palestra nacional, tales como Pablo Longueira y Marco Antonio Enríquez-Ominami.

Una “cosa que me dio mucha risa hoy día, fue que resucitó MEO“, dijo Pulido, siendo respondida por Patricia Maldonado de la siguiente manera: “¿Quién es MEO?”.

Ante esto, Pulido indicó que el político “andaba de parranda pero volvió. La cosa es que estaba este caballero dando una cátedra de moralidad. O sea el chileno tiene muy mala memoria, recuerden que él no tiene los papeles muy limpios“, dijo Catalina.

Posteriormente, Maldonado aseguró que “están volviendo todos los veteranos. Déjenle el paso a los cabros jóvenes. A mí me hace falta gente joven en la política, gente con nuevos aires, para poder empezar a confiar en alguien, en alguna cosa, no importa la idea política, pero que sean cabros inteligentes, que tengan claros sus conceptos, que a uno le deje claro también la político“, dijo la animadora.

Asimismo, aseguró que están regresando “los viejos de siempre, con las mimas mañas, las mismas malas costumbres. Imagínese la Isabel Allende con su papá, y el MEO con su papá que también te lo encargo, con un pasado terrorífico. No señores, váyanse para la casa”, reclamó la animadora.

“¿Cómo no vamos a tener a alguien más joven?”, consultó Pulido, tras lo cual Maldonado señaló que “no… si vuelve Frei, ahí nos quedamos sin ni una hue… porque vendió todo lo que se pilló. No, Frei no por favor y su hermana que anda dando jugo, quédese a cuidar a sus nietos por favor”, declaró finalmente.