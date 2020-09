Ernesto Belloni reveló cómo ha logrado bajar 12 kilos en cuarentena

Varios problemas de salud ha provocado la cuarentena, entre ellos ansiedad y subida de peso, lo que el humorista Ernesto Belloni pudo sortear de una particular forma.

“Me desesperé un poquito, no dormía bien y, como no acostumbro tomar remedios, consulté por algo que me ayudara. Me recetaron varias vitaminas”, explicó en entrevista con La Cuarta.

“Me di cuenta que no había ninguna pastilla en donde vinieran todas las vitaminas y le pedí a alguien que trabaja en un laboratorio que me hiciera una especial con todo lo que necesitaba, que son la vitamina B2, B3, B6, B12, C, D, E y Magnesio“, añadió el intérprete de Che Copete.

Asimismo, el humorista admitió que ya no se levanta por lo noches para “visitar” el refrigerador.

“Duermo mejor, tengo mejor ánimo, ha sido un acierto”, afirmó.

Según reveló, al segundo mes de tratamiento empezó a notar cambios en su físico. “Desde marzo que las tomo y a la fecha he bajado 12 kilos”, aseguró.

“Les di a probar a unos amigos, vi que en ellos tampoco había efectos secundarios y decidí vender“, explicó sobre cómo nació su nuevo emprendimiento.

Fue así como Belloni decidió comenzar la producción de “Ansied Control”. “Se diseñó el envase, la etiqueta y así nació. En cualquier momento pego el salto de las tablas a la medicina, jajajá“, dijo con su especial humor.