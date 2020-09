“Es un chiquitito maravilloso”: Rafa Araneda y Marcela Vacarezza revelan que se convirtieron en padres nuevamente

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda hicieron un importante anuncio: La pareja de la televisión adoptó a un niño, quien ahora es el nuevo integrante de la mediática familia. El animador fue el encargado de dar la noticia por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram.

“Somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos, si no porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño“, manifestó Rafael.

El nombre del menor —elegido por la pareja— es Benjamín Rafael. Según indicaron establecieron un vínculo con el niño desde que tenía tres meses de vida. “Hoy ya en derecho forma parte de nuestra familia, y nuestra familia se amplió”, contó el animador.

Es necesario destacar que el matrimonio acogió al pequeño hace dos años, sin embargo lo mantuvieron en secreto para resguardar su privacidad. “Lo sabían las familias, los amigos, pero aquí lo importante era la seguridad del niño”, agregó Rafael.

Por su parte Marcela explicó que el pequeño vivía con ellos como sus “guardadores”. Posteriormente iniciaron los trámites para la adopción y hasta que el proceso no se determinara era complejo revelar la situación. “Hace una semana tuvimos la última audiencia y ya es uno más nuestro aunque siempre lo fue”, contó.

“Es un chiquitito maravilloso, precioso que nos ha llenado la vida. Lo más lindo que nos puede haber pasado. Cayó del cielo. Nos ha enseñado que el amor no tiene límites”, complementó.

Luego de la transmisión Marcela compartió una imagen familiar donde aparece junto a todos sus hijos, incluido Benjamín. El niño posa sonriente ante la cámara.

“Nos enseñaste que el amor es infinito…Gracias por llegar a nuestras vidas. Te amamos por siempre ❤️❤️ Benjamín Rafael Araneda Vacarezza”, escribió en la descripción de la imagen que obtuvo más de 91.750 Me Gusta.

Revisa la publicación a continuación: