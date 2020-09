“Vamos Chilenos”: Preparan especial homenaje a Cecilia por su trayectoria musical

Cecilia es una de las cantantes más atípicas y sorprendentes de la música popular chilena que inicia su carrera a fines de los años 50. Es precisamente por ello, que el programa de televisión ¡Vamos Chilenos! homenajeará a la artista por sus más de 60 años de trayectoria.

Artistas como Paloma Soto, Leandro Martínez, Quique Neira y Carolina Soto interpretarán las canciones de la cantante, que ha logrado trascender en la memoria colectiva musical, sin importar la edad que tengas.

Cecilia irrumpe como solista en pleno fulgor de la “Nueva Ola” con un estilo que rompe con el modelo de su generación.

Con canciones como ‘Baño de mar a medianoche’, ‘Aleluya’, ‘Pure de papas’, ‘Tango de las rosas’, ‘Buen día tristeza’, ‘Dilo calladito’, ‘Último Baile’, ‘Adiós, adiós’, entre tantas otras, logró proponer un pop ligero con tradición musical latina y europea de la época.

“Es lindo. ¡Fantástico! Que se reconozca mi trayectoria de más de 60 años, porque ese es el legado que estoy dejando. Es maravilloso. Lo considero fantástico también, porque a los 60-70 años muchas personas creen que se ha cumplido la edad y eres anciana y no, somos personas mayores que todavía la seguimos llevando”, enfatiza Cecilia.

Sin dudar indica que las canciones que marcan su historia artística son ’Baño de mar a medianoche’, “ya quedó como sello”, al igual que ‘Tango de las rosas’ “que es inevitable que no lo pueda recordar, es un clásico. La gente me dio popularidad, me dio fama. Es maravilloso y precioso, me da una palpitación en mi corazoncito cuando veo a jóvenes y a artistas cantando mis canciones. He logrado con mi música inspirarlos y eso me da una satisfacción enorme”, agrega.

También se refiere al impacto que la pandemia ha provocado en el mundo artístico manifestando que “esta pandemia fue un homicidio a todo el arte. En general ha afectado mucho. Por eso les digo que sigan perseverando, desde sus casas. Que canten al mundo, aunque sea de una terraza, que sigan adelante, porque uno nace artista, nace con esa vida impulsora de seguir caminando para este difícil arte de cantar. Y te digo que esto va a pasar o vamos a tener que evolucionar, que tengamos que adaptarnos a este bicho que ha causado tanto daño”.

Al momento de recordar a una persona a quien ella pueda homenajear no duda ni por un segundo en su gran amiga, la compositora Scottie Scot: “La Scottie fue una gran amiga mía. Se fue muy joven. Era una gran compositora. Y una gran emprendedora e impulsora de cuidar al artista, de cuidar el arte, ya que se sumó a que se formara la SCD; primero fue el derecho de autor y más tarde la SCD. Es una lástima que un buen elemento se haya ido”.

Para terminar, envió un mensaje a todos quienes fueron parte de este gran homenaje: “Un agradecimiento. Infinitas gracias por esto. Gente joven que está rindiendo un homenaje y me siento muy emocionada con todas estas cosas, tengo un corazoncito que late y late. Todo esto es para ponerme más firme en mi vida”.

VAMOS CHILENOS, es una campaña que busca levantar el espíritu e ir en ayuda en una primera etapa de 50 mil personas mayores sobre los 80 años que se encuentran solas. La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su fundación Conecta Mayor, crearán el Centro de Ayuda y Comunicación Virtual llamado CONECTA MAYOR, destinado a comunicacar y acompañar a las personas mayores.

Mediante los recursos recolectados por la campaña, y con el apoyo de las Municipalidades de todo Chile, se entregará un dispositivo basado en la tecnología celular, que es amigable a las personas mayores y que le darán conexión con los municipios, los centros de salud familiar, médicos especialistas, sicólogos, asistententes sociales y familiares.

En esta campaña también se busca recaudar fondos para entregará un kit de insumos médicos y alimentos especialmente seleccionados para personas mayores, bajo la supervisión de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y del área de Nutrición de la Pontificia Universidad Católica de Chile.