La confesión del doctor Ugarte durante entrevista con María Luisa Godoy: “Sí, tengo polola y es muy bien portada”

El reconocido doctor Sebastián Ugarte fue el nuevo invitado al espacio conducido por María Luisa Godoy, llamado “Siempre Mamá”, donde comentó acerca de diferentes aspectos de su vida privada.

En específico, el profesional habló sobre su vida amorosa, luego de ser consultado sobre este ámbito por la conductora de televisión.

“Doctor, no puedo dejar de preguntarle, porque tiene demasiada fanaticada, preguntan si es que tiene polola. Es separado, pero me pregunta mucha gente si tiene polola o no“, le consultó Godoy al panelista del matinal de TVN.

“Sí, tengo polola”, reconoció el profesional en el espacio de Instagram, sorprendiendo a la animadora, quien expresó que “yo no sabía”.

Tras esto, Ugarte recalcó que “sí, tengo polola y es muy bien portada. Es muy buena ella”, reconoció el doctor.

“¿En serio? ¿Y en qué minuto, doctor? ¿O venía de antes de la pandemia?”, volvió a consultar la animadora de “Buenos días a todos”, tras lo cual Ugarte respondió que “sí, venía de antes de la pandemia. Pero me va a demandar por poca atención la polola“.

“Ay, pero qué bueno que tenía. No sabía. Bueno, le mandamos un beso a la polola entonces”, dijo finalmente María Luisa.