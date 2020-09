Lo logró: Coté López sorprendió a sus seguidores tras compartir importante logro

La modelo María José “Coté” López sorprendió a sus seguidores tras anunciar que, a solo unos meses del lanzamiento de su primer libro, ya terminó el segundo.

Recordemos que la influencer debutó con “Tú tampoco eras para mí“, lo cual continuaría con “Discúlpame, fue un error“.

“¡Lo terminé, chemimare, lo terminé! Está listo mi segundo libro, la continuación del primero. Está muy bueno. ¡Ay, ya quiero que lo lean!”, redactó en Instagram, junto a una fotografía de ella y el libro.

“Para los que están preguntando para comprar el primero, el 22 de septiembre habrán nuevamente disponibles. No quería vender más hasta no terminar éste para no sobre estresarme. Ahora ya puedo”, señaló la esposa de “Mago” Jiménez tras las preguntas de sus seguidores por el primer tomo.

Aquí puedes revisar la publicación: